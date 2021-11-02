Tottenham Hotspur'da Antonio Conte dönemi resmen başladı
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlüğe Antonio Conte'yi getirdi.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, sezon başında göreve getirdiği Nuno Espirito Santo’yu alınan başarısız sonuçların ardından görevinden aldı.
Nuno Espirito Santo'yu dört ay sonra görevden alan Tottenham Hotspur, teknik direktörülüğe Antonio Conte'yi getirdi.
Buongiorno Antonio... pic.twitter.com/26wgcdcYED— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021
ANTONIO CONTE KİMDİR?
2011-14 sezonlarında Juventus'u çalıştıran ve bu üç yılda İtalya şampiyonluğu sevinci yaşayan Antonio Conte, 2014-16'da İtalya Milli Takımının başına geçti.
İtalya'nın ardından İngiltere Premier ligi ekiplerinden Chelsea'yle anlaşan Conte, İngiliz ekibiyle Premier Lig ve Federasyon Kupası sevinçleri yaşadı.
Temmuz 2018'de Londra ekibinden kovulan 52 yaşındaki teknik adam, son olarak Inter'i çalıştırdı. Inter'i lig şampiyonu yapan Conte, mali kısıntılara giden kulüpten Mayıs ayında ayrıldı.
Antonio Conte, Tottenham Sportif Direktörü Fabico Paratici ile Juventus'ta birlikte çalışmıştı.
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