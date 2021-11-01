Di Marzio, Antonio Conte'nin Tottenham'ın yeni hocası olacağını açıkladı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 14:42

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, sezon başında göreve getirdiği Nuno Espirito Santo’yu alınan başarısız sonuçların ardından görevinden aldı.

Sezon başında iki yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam, Tottenham ile çıktığı 10 Premier Lig maçından 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Konferans Ligi’nde de çıktıkları 3 maçta 4 puan topladılar.

İngiliz ekibinin Nuno Espirito Santo’nun yerine düşündüğü isimler de belli oldu. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Londra ekibinin belirlediği listenin ilk sırasında İtalyan teknik direktör Antonio Conte yer alıyor. Fabio Paratici, yaz transfer döneminde de takımın başına getirmek için uzun süre çaba sarf ettiği İtalyan menajeri, ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Conte’nin görevi kabul etmek için yapılacak transferlerde tek söz sahibi olmak istediği ve uzun süreli bir sözleşme peşinde olduğu belirtildi.