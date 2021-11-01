Tottenham'da Nuno Espirito Santo devri sona erdi

01 Kasım 2021 Pazartesi, 13:04

Tottenham'da Nuno Espírito Santo ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. Portekizli teknik direktör, görevde 4 ay kalabildi.

Futbol Genel Müdürü Fabio Paratici: "Nuno ve ekibinin başarılı olmayı ne kadar istediğini biliyorum. Bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm" ifadesini kullandı.

Tottenham'da göreve getirilen Nuno Espirito Santo da Kuzey Londra ekibinde iyi performans gösteremedi. Son olarak takım sahasında Manchester United'a 3-0 yenilirken; yönetim taraftarların da büyük tepkisini göz önünde bulundururak yolları ayırla kararı aldı.

Tottenham'da şimdi gündemde Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceicao bulunuyor. Kulübün Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından geçici olarak göreve getirdiği Ryan Mason'ı yine bir süreliğine göreve getirebileceği bildirildi.