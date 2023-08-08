Tottenham Hotspur'dan hücuma 19'luk takviye!
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Rosario Central forması giyen Arjantinli futbolcu Alejo Veliz'i renklerine bağladığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Rosario Central'den 19 yaşındaki santrafor Alejo Veliz'i kadrosuna kattığını açıkladı.
2029 yılına kadar oyuncu ile sözleşme imzalayan Tottenham'ın, oyuncu için kulübüne 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
23 MAÇTA 12 GOLE ETKİ
Geçen sezon Rosario Central formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan Alejo Veliz 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, Arjantin U20 takımında da 9 karşılaşmada forma giydi.
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