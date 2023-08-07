PSG, Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris-Saint-Germain (PSG), Benfica forması giyen Portekizli futbolcu Gonçalo Ramos'u renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 23:25
PSG, Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattı
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Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Portekiz'in Benfica takımından 22 yaşındaki forvet Gonçalo Ramos'u satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "Gonçalo Ramos transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" bilgisi verildi.

80 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

Açıklamada, "22 yaşındaki Portekizli forvet, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma katıldı" ifadesi kullanıldı.

Fransız temsilcisinin, 22 yaşındaki golcü futbolcu için 65 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

PSG'nin Benfica ile yaptığı anlaşmada 15 milyon Euro'luk ek ödeme maddesinin bulunduğu kaydedildi.

Portekizli forvet, Benfica formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maçta 27 gol, 12 asist kaydetti.


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