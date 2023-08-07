PSG, Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattı
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris-Saint-Germain (PSG), Benfica forması giyen Portekizli futbolcu Gonçalo Ramos'u renklerine bağladı.
Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Portekiz'in Benfica takımından 22 yaşındaki forvet Gonçalo Ramos'u satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "Gonçalo Ramos transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" bilgisi verildi.
80 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA
Açıklamada, "22 yaşındaki Portekizli forvet, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma katıldı" ifadesi kullanıldı.
Fransız temsilcisinin, 22 yaşındaki golcü futbolcu için 65 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.
PSG'nin Benfica ile yaptığı anlaşmada 15 milyon Euro'luk ek ödeme maddesinin bulunduğu kaydedildi.
Portekizli forvet, Benfica formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maçta 27 gol, 12 asist kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- A Takımı'na neşter mi vurulacak?
- 6 ayda 30 kilo veren kadın zayıflamanın sırrını açıkladı
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- Demokrat Parti'den yerel seçim kararı
- Türkiye'nin konuştuğu ilçe Esenyurt'ta bir gün geçirdik
- O görüntülere ilişkin yeni gelişme!
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- Uzman doktor bulunamıyor!
- 'Açık üniversite'ye yenilik şart!