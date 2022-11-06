Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de Tottenham, kendi evinde Liverpool'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Premier Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor.
İtalyan hoca Antonio Conte yönetimindeki Tottenham, Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool'u konuk edecek.
TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19:30'da başlayacak.
TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andy Madley'nin düdük çalacağı mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham ligin 14. haftasında Bournemouth deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Liverpool ise kendi evinde konuk ettiği Leeds United'a 2-1 mağlup olmuştu.
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