Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

06 Kasım 2022 Pazar, 17:10

Premier Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor.

İtalyan hoca Antonio Conte yönetimindeki Tottenham, Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool'u konuk edecek.

TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19:30'da başlayacak.

TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andy Madley'nin düdük çalacağı mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham ligin 14. haftasında Bournemouth deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Liverpool ise kendi evinde konuk ettiği Leeds United'a 2-1 mağlup olmuştu.