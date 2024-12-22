Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor.
Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrot'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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