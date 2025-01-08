Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Lig Kupası yarı final maçında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2025 Çarşamba, 11:26
Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası heyecanı devam ediyor.

Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

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