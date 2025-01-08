Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Lig Kupası yarı final maçında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası heyecanı devam ediyor.
Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
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