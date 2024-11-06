Tottenham maçı öncesi Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 17:12

Güncelleme: 06.11.2024 - 17:12

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, İngiltere temsilcisi Tottenham'ı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Rakiplerinin geçiş hücumlarında çok etkili olduğunu vurgulayan Buruk, sakatlığı bulunan Osimhen'in dün takımla antrenmana çıktığını ve bugün kendisiyle ilgili karar vereceklerini söyledi.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Amacımız kazanmak, kazanmak size rekor getiriyor. Kazanırsak Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk teknik adam olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak. Çok zor bir maç bizi bekliyor."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ KALİTESİNDE BİR MAÇ OLACAK"

"Bu maç bizi ekstra motive ediyor. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. Çok fazla sakatlıkları var. Lige ve Avrupa'yı farklı kadrolarla oynuyorlar. Hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz ama kadroda kimler olursa olsun, bizim için zor bir mücadele olacak."

"SAN MAMES'TE FİNALİ HAYAL EDİYORUZ"

"Burada bence birçok takımın hedefi bu kupayı kazanmak. İlk hedefimiz grupta 8'in içerisine girmek. Bir sonraki dönemde kadro yapınız, sakatlık durumunuz gibi etkenler de devreye giriyor. Galatasaray'ın oyuncu ve kadro kalitesine baktığınız zaman bizim için en büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, inşallah bunu başarırız"

"GEÇİŞ HÜCUMLARINDA ÇOK GOL BULUYORLAR"

"Tottenham geçiş hücumlarını çok iyi yapıyor ama set hücumlarını da iyi yapıyorlar. Baskılı oynadıkları için geçiş hücumlarında çok gol buluyorlar. Set oyununu da iyi bir şekilde oynayan yetenekli oyunculara sahip bir takım. Bu tür rakiplere karşı top bizdeykenki savunma yerleşimimiz önemli oluyor. Buna da çalışıyoruz. Rakibimiz iyi bir geçiş takımı olduğunu ama rakiplerine de çok fazla pozisyon veren bir takım olduğunu söyleyebilirim."

"OSIMHEN'LE İLGİLİ KARAR VERECEĞİZ"

"Son iki maçta farklı sistemler kullandık ama bizim birinci önceliğimiz dörtlü savunma. Rakibin yapısına göre bunu zaman zaman değiştiriyoruz. Dün Osimhen antrenmana çıktı, onunla ilgili karar vereceğiz, diğer oyuncularla ilgili de karar vereceğiz. Bugün son antrenman var, biraz daha bunu belli etmeye çalışacağız. Ana düşüncemiz bu sezon hep dörtlü savunma üzerine oldu. Bununla ilgili de yarın net bir şekilde kararımızı vereceğiz. Galatasaray her maçta her takıma karşı kendi oyununu oynamaya çalıştı yine kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız."