Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:17
Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Tottenham ise kendi sahasında ağırladığı Burnley'yi 2-1 mağlup etmişti.


Manchester City haberleri tottenham haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Manchester City, güle oynaya liderliği aldı!

Manchester City, güle oynaya liderliği aldı!
Crystal Palace'tan Manchester United'a farklı tarife!

Crystal Palace'tan Manchester United'a farklı tarife!
Manchester City şampiyonluk yolunda dolu dizgin

Manchester City şampiyonluk yolunda dolu dizgin
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

14 Mayıs Salı günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 14 Mayıs Salı burç yorumları

14 Mayıs Salı günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 14 Mayıs Salı burç yorumları
Taş Kağıt Makas’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Taş Kağıt Makas’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Yurtdışındaki üniversiteler için düzenlenen sınavda şaibe iddiası: Sınava gölge düştü

Yurtdışındaki üniversiteler için düzenlenen sınavda şaibe iddiası: Sınava gölge düştü
Son Dakika…Yargıtay’ın yeni başkanı seçildi!

Son Dakika…Yargıtay’ın yeni başkanı seçildi!
Normal sezon tamamlandı: Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Normal sezon tamamlandı: Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu
Otomatik mayalama sendromu: Alkol almadan sarhoş eden gizemli hastalık

Otomatik mayalama sendromu: Alkol almadan sarhoş eden gizemli hastalık
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Yengeç burcu yorumu