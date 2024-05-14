Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Tottenham ise kendi sahasında ağırladığı Burnley'yi 2-1 mağlup etmişti.
Manchester City haberleri tottenham haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama