Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:42
Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Ryan Mason'ın takımı Tottenham ile karşılaşacak.

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta Nottingham Forest deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Tottenham ise Newcastle United deplasmanında 6-1'lik yenilgi almıştı.


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