Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Ryan Mason'ın takımı Tottenham ile karşılaşacak.
MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta Nottingham Forest deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Tottenham ise Newcastle United deplasmanında 6-1'lik yenilgi almıştı.
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