Tottenham - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham, kendi sahasında Portekiz ekibi Sporting'i ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:17
Tottenham - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor.

D Grubu mücadelesinde Premier Lig ekibi Tottenham, kendi sahasında Sporting'i ağırlayacak.

TOTTENHAM - SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

TOTTENHAM - SPORTING MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham gruptaki 4. karşılaşmada kendi sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etmişti.

Sporting ise kendi sahasında ağırladığı Marsilya'ya 2-0 mağlup olmuştu.



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