Tottenham - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham, kendi sahasında Portekiz ekibi Sporting'i ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor.
D Grubu mücadelesinde Premier Lig ekibi Tottenham, kendi sahasında Sporting'i ağırlayacak.
TOTTENHAM - SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - SPORTING MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham gruptaki 4. karşılaşmada kendi sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etmişti.
Sporting ise kendi sahasında ağırladığı Marsilya'ya 2-0 mağlup olmuştu.
Video Haberler
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- 'Kötü haberi veriyorum...'
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- Bahçeli bombaladı, AKP suspus!
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
- Ece Üner'in mikrofonu tuvalete giderken açık kaldı
- İstanbul'da adeta bir tatil köyü