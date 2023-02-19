Tottenham - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Tottenham - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 15:23
Tottenham - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile West Ham United karşı karşıya gelecek. 

TOTTENHAM  - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tottenham - West Ham United maçı 19 Şubat Pazar günü Tottenham Hotspur Stadium'da saat 19:30'da oynanacak. 

TOTTENHAM  - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayımlanacak.


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