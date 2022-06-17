Tottenham, Yves Bissouma'yı açıkladı!
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Brighton forması giyen 25 yaşındaki Malili futboolcu Yves Bissouma'yı transfer etti.
Premier Lig ekibi Tottenham, Yves Bissouma'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brighton forması giyen oyuncunun yaklaşık 30 milyon Euro bedelli transfer edildiği belirtildi.
Ayrıca İngiliz kulübü oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.
25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Brighton formasıyla çıktığı 28 maçta 2 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.
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