Tottenham'da Antonio Conte ile yollar ayrılıyor iddiası
İtalyan teknik direktör Antonio Conte'nin İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'daki görevini bırakacağı ileri sürüldü.
Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da, teknik direktör Antonio Conte'nin görevinden ayrılacağı öne sürüldü.
Antonio Conte
SEZON SONU BIRAKACAK İDDİASI
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre tecrübeli teknik direktör, sözleşmesini uzatmayacak ve sezon sonunda görevinden ayrılacak.
Conte, Tottenham'da 2 Kasım 2021'den bu yana görev yapıyor. İngiliz ekibi, ligde geçen sezonu 71 puanla 4. sırada tamamlamıştı.
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