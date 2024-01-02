Tottenham'dan Senegalli futbolcuya 6 yıllık imza!
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Senegalli futbolcu Pape Sarr ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Tottenham'ın ligde bu sezon gösterdiği çıkışta büyük payı olan Pape Sarr takım tarafından ödüllendirildi.
İngiliz ekibin resmi sitesinden yaptığı açıklamayla 21 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusuyla 2030'a kadar sözleşme uzattığını açıkladı.
Tottenham'ın açıklaması şu şekilde:
"Pape Matar Sarr'ın takımımızla ile 2030 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."
Bu sezon Tottenham formasıyla 19 resmi maça çıkan Pape Sarr bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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