Tottenham'ın 7 maçlık hasreti sona erdi!
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Brentford'ı 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham, deplasmanda Brentford ile karşı karşıya geldi.
Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
7 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada kendi kalesine Vitaly Janelt ve 87. dakikada Pape Matar Sarr kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Tottenham, 7 maç sonra ilk kez kazandı ve 27 puana yükseldi. Brentford ise 31 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Tottenham, Manchester United'ı konuk edecek. Brentford ise West Ham'a konuk olacak.
Etiketler: #tottenham #brentford #İngiltere Premier Lig
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