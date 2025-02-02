Tottenham'ın 7 maçlık hasreti sona erdi!

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Brentford'ı 2-0 mağlup etti.

Tottenham'ın 7 maçlık hasreti sona erdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 19:37

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham, deplasmanda Brentford ile karşı karşıya geldi. 

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

7 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada kendi kalesine Vitaly Janelt ve 87. dakikada Pape Matar Sarr kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, 7 maç sonra ilk kez kazandı ve  27 puana yükseldi. Brentford ise 31 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Tottenham, Manchester United'ı konuk edecek. Brentford ise West Ham'a konuk olacak.


Etiketler: #tottenham #brentford #İngiltere Premier Lig

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