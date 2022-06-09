Tottenham’ın yıldızı Lucas Moura’dan Alex de Souza paylaşımı

09 Haziran 2022 Perşembe, 16:51

İngiltere Premier Lig’de Tottenham forması giyen Lucas Moura, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile bir araya geldi.

Alex ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan 29 yaşındaki futbolcu, efsane isimle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Sao Paulo altyapısını ziyaret eden Moura, alt yaş kategorilerinde antrenörlük yapan Alex de Souza hakkında şu sözleri söyledi:

“Coita’ya geri dönmek, arkadaşlarla görüşmek ve özlem gidermek her zaman zevkli. Bugün, bir oyuncu olarak her zaman hayran olduğum ve şimdi bir koç olarak çok umut verici bir geleceği olan bu canavarla tanışabildiğim için daha özel. Başarılar kardeşim, Tanrı seni korusun.”

Alex de Souza’da Moura’nın bu paylaşımının altına teşekkür mesajı yazdı.



