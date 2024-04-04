Trabzon Barosu'ndan sert tepki: 'Hukuki izahı yoktur'

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, Trabzonspor-Fenerbahçe için sert açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 18:54
Trabzon Barosu'ndan sert tepki: 'Hukuki izahı yoktur'
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Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasının ardından şikayet ve suç duyurularına rağmen futbolcular hakkında işlem yapılmamasını eleştirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasında kesinlikle tasvip edilemeyecek ve sporun ruhuna aykırı olaylar yaşandığını belirtti.

Sonrasında gerek ceza soruşturmaları gerekse Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarının tüm kamuoyu tarafından dikkatle takip edildiğinin altını çizen Aydın, sahaya giren taraftarlardan bazılarının "kasten yaralama" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" suçlarından tutuklu bulunduğunu anımsattı.

"HUKUKİ İZAHI YOK"

Aydın, bir futbol müsabakasında her ne sebeple olursa olsun sahaya girilmesinin tasvip edilecek bir yanı olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte devam eden tutuklama tedbirinin bu derece orantısız şekilde uygulanmasının, bağımsız yargıya duyulan güveni azalttığı ve adil yargılamaya duyulan inancı çok ciddi şekilde zedelediği gerçeğini değiştirmemektedir. Diğer yandan müsabakanın başından sonuna kadar defalarca tahrik içeren eylemler gerçekleştiren ve sahaya giren taraftarlara orantısız şekilde şiddet uygulayan futbolcular hakkında yapılan şikayet ve suç duyurularına rağmen hiçbir işlem yapılmamış olmasının ise vicdani yanı olmadığı gibi hukuki bir izahı da yoktur. Trabzon Barosu olarak 100 yılı aşkın tarihimizde her zaman olduğu gibi bugün de tüm kişi, kurum ve kurullara hukuk devleti ve herkesin kanun önünde eşitliği ilkelerine uygun hareket etmeleri sorumluluğunu hatırlatıyor, Trabzon şehrinin hukukunu savunmak noktasında şehrimizin tüm dinamiklerini harekete geçmeye davet ediyoruz."


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