Trabzon'a iniş yaptı: Fatih Tekke'den ilk açıklama!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, kente geldi. Tekke, havalimanında kendisini karşılayan bordo-mavili taraftarlara açıklama yaptı.

Trabzon'a iniş yaptı: Fatih Tekke'den ilk açıklama!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 13:29

Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilmesi üzerine Fatih Tekke ile anlaşma sağlandı.

Tekke, görüşmeleri tamamlamak ve ardından sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.

"KAYBEDECEK 1 SANİYEMİZ BİLE YOK"

Taraftarların havalimanında coşkuyla karşıladığı Fatih Tekke, "Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Kaybedecek 1 saniyemiz bile yok" açıklamasında bulundu.

BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Bordo Mavili kulüp,  Fatih Tekke'nin 14:45'te basın toplantısı düzenleyeceğini de duyurdu. 

Açıklama şu şekilde:

"Yeni Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, bugün saat 14.45'te Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ve Şenol Güneş'in de katılımıyla Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir."

"YUVANA HOŞ GELDİN"

Öte yandan Trabzonspor, sosyal medyada "Yuvana hoş geldin Fatih Tekke" başlıklı bir paylaşım yaptı.


Etiketler: #Fatih Tekke #trabzonspor #şenol güneş

İlgili Haberler

Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı: Trabzonspor yeni hocasını resmen duyurdu!

Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı: Trabzonspor yeni hocasını resmen duyurdu!
Trabzonspor'da Şenol Güneş'siz ilk antrenman!

Trabzonspor'da Şenol Güneş'siz ilk antrenman!
Trabzonspor'dan Şenol Güneş kararı: Resmen açıklandı!

Trabzonspor'dan Şenol Güneş kararı: Resmen açıklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler