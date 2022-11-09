Trabzon'da amatör maçta kavga: Hakemlere bayrak direğiyle saldırdılar

09 Kasım 2022 Çarşamba, 09:18

Trabzon 1’inci Amatör Lig B Grubu 10’uncu hafta müsabakasında, Sürmenespor sahasında 1967 Değirmenderespor’u konuk etti. Sürmene İsmet Gürbüz Civelek Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan ve çekişmeli geçen karşılaşmada, hakemin 1967 Değirmenderespor’da futbolculara gösterdiği kırmızı kartlardan sonra tansiyon yükseldi.

Futbolcularla orta hakem arasında yaşanan gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti. Kartların havada uçuştuğu müsabaka Sürmenespor’un 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

HAKEMLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Maçın bitiş düdüğüyle sonuca tepki gösteren 1967 Değirmenderespor takımının bazı yönetici ve futbolcuları, karşılaşmanın hakemleri Miraç Yıldırım, Hasan Ata ve Erdoğan Çak ile TFF’de görevli saha komiseri Vedat Durular’ın üzerine yürüdü.

Arbedenin yaşandığı olaylarda 1967 Değirmenderespor yöneticilerinden Murat Fındıkçı, köşe gönderini alarak hakem Miraç Yıldırım’a saldırdı. Hakem heyeti güvenlik güçleri eşliğinde sahadan ayrıldı. Koluna darbe alan orta hakem Miraç Yıldırım ile diğer hakemler Hasan Ata ve Erdoğan Çak ile saha komiseri Vedat Durular, Sürmene Devlet Hastanesi’nde darp raporu aldı. Sürmene Emniyet Müdürlüğü’ne giden hakem heyeti ve saha komiseri, şikayette bulundu.

SÜRMENESPOR BAŞKANI: HİÇ YAKIŞMADI

Sürmenespor Başkanı Orhan Tunçer, sahadan galibiyetle ayrılan takımlarının maç biter bitmez soyunma odasına gittiği için futbolcuların olaylara karışmadığını söyledi. Tunçer, yaşananlar hakkında, "Ne yazık ki sahamızda istenmeyen olaylar yaşandı. Futbol adına gerçekten çok üzgünüz. Sahadan galibiyetle ayrıldık ama ne böyle bitmesini istemezdik. Hiç yakışmadı" ifadelerini kullandı.