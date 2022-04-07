Türkiye Şampiyonası maçında kavga çıktı
U18 Türkiye Şampiyonası grup elemeleri 7. Grup 5. hafta mücadelesinde tribünlerde kavga çıktı. Emniyet güçleri kavgayı güçlükle ayırdı.
Fatih Mimarsinan Stadı’nda oynanan U18 Türkiye Şampiyonası grup elemeleri 7. Grup 5. hafta müsabakasında İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü, Mecidiyeköyspor’u konuk etti.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında misafir takım tribününden edilen küfürlerin ardından tribünler bir anda birbirine girdi.
Olaylara müdahale eden emniyet güçleri, kavgayı zorlukla kontrol altına aldı.
Müsabaka, tribünde çıkan olayların ardından uzatma dakikaları tamamlanmadan 3-1’lik skorla Mecidiyeköyspor’un galibiyeti ile sona erdi.
Video Haberler
- Özel, Traktör polemiğine yanıt verdi
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
- Kaşıkçı davasında şimdi ne olacak?
- Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
- Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı
En Çok Okunan Haberler
- Emlak piyasasını bekleyen tehlike
- EuroCup'ta Türk derbisi Galatasaray'ın
- Dev dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama
- Kavga ettiği kişiyi vurdu, yanındakini darp etti
- Rezan Epözdemir: Genel kurulu mahkeme iptal edebilir
- 'Sosyal medya organlarının yaygınlaşmasıyla...'
- Kulüp başkanından transfer haberine yalanlama!
- Gaziantep - Trabzonspor maçı ertelendi!
- 'Sonun Yaşar Nuri gibi olacak'
- AKP'de 'sahur videosu' tartışması