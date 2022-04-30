Trabzon'da futbolseverler maçı dev ekrandan takip etti
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçını tribünden izleyemeyen binlerce taraftar, şehir merkezinde iki ayrı noktada oluşturulan meydanlarda takımlarını desteklediler.
Trabzon'da Antalyaspor karşılaşmasına bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip etti.
Bazı taraftarlar iftarlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle meydanlarda açarken, çoğunluğu ise restoranlarda ve lokantalarda yemek yiyerek maç saatini bekledi.
Bordo-mavili taraftarlar, iftarını açtıktan sonra karşılaşmayı dev ekrandan izledi.
Karşılaşmanın hemen başında Cornelius’un golü sonrası ise taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
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