Trabzon'da lise öğrencileri 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına dikkat çekti
Trabzon kenti, 38 yıl sonra gelecek şampiyonluk için kutlamaya hazırlanırken anlamlı bir kampanya başlatıldı. Lise öğrencileri, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkat çekti.
Özel Trabzon Açı Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri, "Mermi Havada Durmaz Projesi" kapsamında Trabzon Valiliği önünde duyuru yaptı.
Öğrenciler, okul tarafından hazırlanan "Mutluluğa kurşun sıkma" andını okudu.
"ŞAMPİYONLUK ACITMASIN"
Öğrenciler daha sonra ellerinde "Mermi atma havaya, sevincimiz hüzün olmasın, sevinç gözyaşı olmasın, şampiyonluk acıtmasın, o sene bu sene olsun, içimize hüzün dolmasın, mutluluğa kurşun sıkma" gibi sloganların yazıldığı dövizleri taşıyarak, Uzun Sokak'tan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.
Burada öğretmenler, üzerinde yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin isimleri ile vefat tarihlerinin yazıldığı tişörtleri giyen öğrencilerin isimlerini tek tek okuyarak yanına çağırdı.
"BEN ONA BAKACAKTIM"
Babasını 2007 yılında yorgun mermi nedeniyle kaybeden Voleybol İl Temsilcisi ve okulun beden eğitimi öğretmeni Şükran Sakallıoğlu, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
Konuşurken duygusal anlar yaşayan Sakallıoğlu, Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki babası Yusuf Osman Telatar'ı, nereden geldiği bilinmeyen yorgun mermi nedeniyle kaybettiğini ifade ederek, "Ben, babasına çok düşkün bir kız evladıydım. Yaşlanacaktı ve ben ona çocuğum gibi bakacaktım" dedi.
Kendisi gibi bu acıyı yaşayan birçok insan olduğunu belirten Sakallıoğlu, şunları kaydetti:
"Buradan sesleniyorum. Lütfen bizim çığlığımızı duyun, duyarsız kalmayın, lütfen bu bilinçsiz silah tutkusundan vazgeçelim. Hiç kimse annesiz, babasız, evlatsız kalmasın. Lütfen bizi yakınlarımızdan koparmayın. Bu acılara sebep olmayın. Gelmekte olan şampiyonluğumuz acıtmasın."
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