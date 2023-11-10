Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla tutulamıyor!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 22:02

Güncelleme: 10.11.2023 - 22:02

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, 59. dakikada Paul Onuachu ile öne geçti. Konyaspor bu gole 77. dakikada Louka Prip ile karşılık verdi. Trabzonspor'da ilk golü atan Paul Onuachu 85. dakikada skoru belirleyen golü attı.

Abdullah Avcı'nın geri dönmesinin ardından ligdeki 4. maçına çıkan Trabzonspor, 3. galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 22 puana yükseldi. Konyaspor, 10 puanda kaldı.

Trabzonspor, milli aradan sonra Sivasspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.