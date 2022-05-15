Trabzonspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile İstanbul'da karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Altay ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Kadir Sağlam görev yapacak. Sağlam'ın yardımcıları ise Mustafa Sönmez ve Candaş Erbil. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayımlanacak.
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 77 puan elde etti. Ligde mağlup olmadığı son 2 karşılaşmada 4 puan toplayan Altay, 34 puanla 18. sırada yer alıyor. İzmir ekibinin küme düşmesi daha önce kesinleşti.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazanmıştı.
KUPA TARAFTARLA BULUŞACAK
Şampiyonluğu 35. haftada garantileyen ve cumartesi akşamı kupasına kavuşan Trabzonspor'da, Altay maçının ardından kupa taraftarla buluşacak.
Karşılaşmanın sonunda, Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluk kupası ile birlikte tribünleri selamlayacak.
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