Atatürk Alanı’nı dolduran 10 binlerce Trabzonsporlu taraftar havadan görüntülendi

30 Nisan 2022 Cumartesi, 22:01

Trabzonspor, Antalyaspor ile şampiyonluk karşılaşmasına çıkarken taraftarlar meydanlara akın etti.

Trabzon'da karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip etti.

Özellikle Atatürk Alanı öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolduran taraftarlar tribün ortamını şehir merkezinde yaşattı.

O anlar havadan görüntülendi.



