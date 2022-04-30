Atatürk Alanı’nı dolduran 10 binlerce Trabzonsporlu taraftar havadan görüntülendi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçını tribünden izleyemeyen binlerce 10 binlerce taraftar, şehir merkezindeki Atatürk Alanı’nı doldurdu. Taraftarların doldurduğu alan havadan görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 22:01
Atatürk Alanı’nı dolduran 10 binlerce Trabzonsporlu taraftar havadan görüntülendi
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Trabzonspor, Antalyaspor ile şampiyonluk karşılaşmasına çıkarken taraftarlar meydanlara akın etti.

Trabzon'da karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip etti.

Özellikle Atatürk Alanı öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolduran taraftarlar tribün ortamını şehir merkezinde yaşattı.

O anlar havadan görüntülendi.



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