Trabzonspor ayrılığı açıkladı!

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in Rayyan Baniya transferinden kalan borca karşılık sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 15:53
Trabzonspor ayrılığı açıkladı!
Abone Ol google-news

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in Rayyan Baniya transferinden kalan borca karşılık sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourmpelis, Kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır."


trabzonspor Dimitris Kourbelis Fatih Karagümrük

İlgili Haberler

Karagümrük, Trabzonspor'dan transferi açıkladı!

Karagümrük, Trabzonspor'dan transferi açıkladı!
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'ndan forvet ve orta sahaya takviye

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'ndan forvet ve orta sahaya takviye
Trabzonspor Ankara'dan mutlu dönüyor! Ankaragücü 0-1 Trabzonspor

Trabzonspor Ankara'dan mutlu dönüyor! Ankaragücü 0-1 Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler