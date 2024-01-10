Trabzonspor ayrılığı açıkladı!
Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in Rayyan Baniya transferinden kalan borca karşılık sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.
Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in Rayyan Baniya transferinden kalan borca karşılık sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourmpelis, Kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır."
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Ağar'ı öldürmek isteyen iş insanı
- Çok konuşulacak 'Can Atalay' iddiası
- Erdoğan DEM Parti için ne dedi?
- Saldırganın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar
- İzin yaptıkları gün sayısı ortaya çıktı!
- Sandıklar seçim için kurulacak!
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek?
- Kurum'dan, İmamoğlu'na yanıt
- Hazar Ergüçlü 'pavyon' sahnesine böyle hazırlanmış