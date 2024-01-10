Trabzonspor ayrılığı açıkladı!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 15:53

Güncelleme: 10.01.2024 - 15:53

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in Rayyan Baniya transferinden kalan borca karşılık sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourmpelis, Kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır."