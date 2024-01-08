Karagümrük, Trabzonspor'dan transferi açıkladı!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 19:09

Güncelleme: 08.01.2024 - 19:09

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Trabzonspor'da forma giyen Yunanistan A Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık" denildi.