Karagümrük, Trabzonspor'dan transferi açıkladı!

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 19:09
Karagümrük, Trabzonspor'dan transferi açıkladı!
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Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Trabzonspor'da forma giyen Yunanistan A Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık" denildi.


Dimitrious Kourbelis trabzonspor Fatih Karagümrük

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