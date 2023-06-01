Dimitrious Kourbelis'e Süper Lig kancası
Trabzonspor, Panathinaikos’la sözleşmesi sona erecek olan Dimitrious Kourbelis'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yunan asıllı oyuncu, görüşme için cuma günü İstanbul'da olacak.
Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala yeni sezon kadrosunu oluşturmaya başlayan Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Bordo-mavililer, sezon sonunda Panathinaikos’la sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Dimitrious Kourbelis ile prensipte anlaşarak imza aşamasına geldi.
Dimitrious Kourbelis
GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
Prensip anlaşmasına varılan Yunan oyuncu, resmi görüşme yapmak üzere cuma günü saat 10.00’da havayoluyla İstanbul’a gelecek.
Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile sözleşme imzalayacak.
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