Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:10
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu.

Başakşehir: Deniz Dilmen, Dubois, Josef, Opoku, Lima, Berkay, Aleksic, Abeid, Deniz Türüç, Davidson, Piatek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.

Trabzonspor, 4. turda dahil olduğu kupada sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aynı şekilde organizasyona 4. turda dahil olan RAMS Başakşehir ise Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor ve Atakaş Hatayspor'u eleyerek çeyrek finale çıktı.

Turu geçen taraf yarı finalde Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Joaquin Fernandez ile tedavisi tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmayan Orsic maçın kadrosunda yer alamayacak.

Başakşehir'de ise Emirhan İlkhan, Ousseynou Ba, Mahmut Tekdemir, Dimitrios Pelkas, Leo Duarte, Onur Ergün ve Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.


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