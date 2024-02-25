Trabzonspor'dan hakem tepkisi: 'Oyunun kontrolünü kaybetmiştir'
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile mücadelenin hakemi Burak Şeker'e tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı.
Bordo-mavili takım, sosyal medya hesabından hakem yönetimine tepki gösterdi.
Trabzonspor yaptığı paylaşımda, "88' Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, 82. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü kaybetmiştir!" ifadeleri kullanıldı.
Bordo-mavili ekip, Trezeguet'nin golü ile karşılaşmadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.
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