Trabzonspor'dan hakem tepkisi: 'Oyunun kontrolünü kaybetmiştir'

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile mücadelenin hakemi Burak Şeker'e tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 18:21
Trabzonspor'dan hakem tepkisi: 'Oyunun kontrolünü kaybetmiştir'
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı.

Bordo-mavili takım, sosyal medya hesabından hakem yönetimine tepki gösterdi.

Trabzonspor yaptığı paylaşımda, "88' Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, 82. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü kaybetmiştir!" ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavili ekip, Trezeguet'nin golü ile karşılaşmadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.


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