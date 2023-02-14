Trabzonspor - Basel maçında tezahürat kararı

UEFA Konferans Ligi'nde Basel'i konuk edecek Trabzonspor, 16 Şubat günü oynanacak karşılaşmada taraftarların tezahürat yapmayacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 18:53
Trabzonspor - Basel maçında tezahürat kararı
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Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımıyla oynayacakları maçta taraftarın tezahürat yapmayacağını bildirdi.

DEPREM BÖLGESİNE OYUNCAK GÖNDERİLECEK

Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Basel maçında tribünlerde tezahürat yapılmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız maça gelirken oyuncak getirecek ve bu oyuncaklar depremden etkilenen çocuklarımız için hemen deprem bölgesine gönderilecek. Depremden etkilenen vatandaşlarımız maça gelmek isterler ise onları seve seve misafir edebiliriz. Maça gelecek tüm takım taraftarlarımız da renklerin kardeşliğini ortaya koymak adına kendi takım formaları ile stadyuma gelebilirler."


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