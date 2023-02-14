KKTC'den depremzedeler için 82 TIR yardım

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 18:37

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 18:37

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yaptığı açıklamada, depremzedeler için KKTC'den Türkiye'ye 82 TIR yardım gönderildiğini ve 13 milyon TL'lik nakdi yardımın AFAD hesaplarına aktarıldığını belirtti.

Feyzioğlu, "Deprem nedeniyle Türkiye'ye en büyük yardımı yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Tek millet olduğumuzu güçlü şekilde hissettik" ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nu ziyaret eden, toplanan yardımlar konusunda yetkililerden bilgi alan Feyzioğlu, ilk günden bu yana depremzedelere yardım için organize olan Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.