Suriye'de depremde can kaybı artıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Suriye devlet medyası, Suriye Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Suriye’de hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 814’e yükseldi.

İHA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 18:37
Suriye'de depremde can kaybı artıyor
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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre iller ile Suriye’de de büyük yıkıma yol açan 7.7, 7.6 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu artıyor. Suriye devlet medyası, Suriye Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus’ta hissedilen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 814'e yükseldi. 

BM'DEN AÇIKLAMA

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye sınırındaki ve muhaliflerin elindeki Suriye'nin kuzeydoğusuna giden Bab El Selam ve El Rae kapılarının yardım gönderilmesi için 3 ay süreyle açılmasına izin verdiğini duyurdu. Guterres, “Bu geçiş noktalarının açılması, erişimin kolaylaştırılması, merkezler arasındaki seyahatin kolaylaştırılması ile birlikte daha fazla yardımın (Suriye’ye) daha hızlı girmesine imkan tanıyacak” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan depremlerde Türkiye’de şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 bin 974 olarak açıklandı. 

          


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