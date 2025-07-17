Trabzonspor Başkan Yardımcısı İtalya'da soyuldu!

Kızıyla birlikte tatil ve iş seyahati için İtalya'da bulunan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler ve Yatırım Sorumlusu Nevzat Kaya, soyguna uğradı.

Sözcü'nün aktardığına göre Türk iş insanı, 15 Temmuz Salı günü saat 18:00 civarında Porta Romana'daki Viale Bligny'de soyuldu .

HIRSIZ PUSU KURDU İDDİASI

İtalyan basınından Corriere della Sera'da yer alan habere göre 53 yaşındaki yönetici, öğleden sonra alışveriş yaptıktan sonra oteline dönerken Kuzey Afrika kökenli olduğu iddia edilen biri tarafından soyuldu. Hırsızın, iki suç ortağıyla birlikte yaya olarak kaçtığı ifade edildi.

Kaya'nın 300 bin Euro değerinde olduğu bildirilen Richard Mille saatinin bileğinden zorla alındığı öğrenildi. Soygun olayına tanık olan bir yoldan geçen de olayı polise bildirdi. İtalyan polisinin, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı kaydedildi.