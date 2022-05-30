Türkiye Kupası finalistleri Kayserispor ve Sivasspor PFDK'ye sevk edildi
Yukatel Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Finalindeki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası final maçındaki ihlaller nedeniyle Yukatel Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Kayserispor ve Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçelerinden disipline gönderildi.
Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde karşılaşan Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Eyüpspor da farklı gerekçelerle PFDK'ye verildi.
TECO Karacabey Belediyespor'u TFF 2. Lig play-off finalinde geçerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor da Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Video Haberler
- Düğünde davetsiz misafir!
- 'Fıstıklı baklava üretmeyeceğiz'
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- İşte AKP'nin son planı!
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
- Özdağ'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!