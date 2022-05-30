ALG Spor avantajı kaptı! Beşiktaş Vodafone: 0 - ALG Spor: 2
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Vodafone, ALG Spor'u ağırladı. Konuk ekip, Beşiktaş Vodafone'u 2-0 mağlup ederek yarı finalde avantajı kaptı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ALG Spor, deplasmanda Beşiktaş Vodafone'u 2-0 yendi.
Ligde A Grubu'nda normal sezonu ikinci tamamlayan Beşiktaş, play-off çeyrek finalinde Konak Belediyespor'u 2 maç sonunda geçerek yarı finale geldi. B Grubu'nda normal sezonu lider tamamlayan ALG Spor ise çeyrek finalde Bitexen 1207 Antalyaspor'u eleyerek yarı finalist oldu.
Yarı finalin Vodafone Park'ta oynanan ilk maçını Gaziantep temsilcisi, 12. dakikada Ruth Monique Kipoyi ve 68. dakikada Mariem Houij'n attığı gollerle 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Haziran Pazar günü Gaziantep'teki Batur Stadı'nda yapılacak. Tur atlayacak takım, Wulfz Fatih Karagümrük-Fenerbahçe eşleşmesinin kazananıyla şampiyonluk maçına çıkacak.
Video Haberler
- Düğünde davetsiz misafir!
- 'Fıstıklı baklava üretmeyeceğiz'
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- İşte AKP'nin son planı!
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
- Özdağ'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!