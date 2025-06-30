Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Corentin Tolisso yanıtı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Çay TV'ye yaptığı açıklamada transfer süreciyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Doğan, "Transferde son aşamaya geldiğimiz 2 futbolcu var. İnşallah, bugün yarın açıklamak için çalışıyoruz. Basında yer alan isimler değil" ifadelerini kullandı.

WOOH TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

Wooh transferi hakkında da konuşan Doğan, oyuncunun kafasında Premier Lig seçeneklerinin olduğunu ve kulüp olarak bunu aşmaya çalıştıklarını söyledi. Doğan, açıklamasında "Son açıkladığımda kulübüyle anlaşmıştık ama Wooh'nun kafasında Premier Lig var ve orada görüştüğü takımlar var. Bunu aşmaya çalışıyoruz" dedi.

Başkan, Boga için kulübün 15 milyon Euro istediğini belirterek, "O parayı vermemiz imkansız" ifadelerini kullandı.

TOLISSO YANITI

Ayrıca Arseniy Batagov ve Muhammed Cham'a teklif olduğunu söyleyen Doğan, gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

Son olarak Doğan, Tolisso'nun transfer gündemlerinde olmadığını da net bir şekilde belirtti.