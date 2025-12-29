Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'a transferi gündemdeydi... Oğuz Aydın'a sürpriz talip!

29.12.2025 14:39:00
Rus ekibi CSKA Moskova'nın, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

Transfer gündeminde adı sıkça anılmaya başlayan Oğuz Aydın için hem yurt dışından hem de Süper Lig'den dikkat çeken hamleler geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Rusya ekiplerinden CSKA Moskova, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

TRABZONSPOR DA DEVREDE

Trabzonspor da genç oyuncu için devreye girdi.

Bordo-mavililerin, Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak adına Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı belirtilmişti.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan milli yıldız 2 asistlik katkı sağladı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #CSKA Moskova #Oğuz Aydın

