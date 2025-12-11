Trabzonspor maçı öncesi... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.12.2025 17:58:00
Rafa Silva, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile karşılaştığı maçın kadrosuna alınmamıştı. Portekizli yıldızın, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alma ihtimalinin olduğu iddia edildi.

Kasım ayındaki milli aranın ardından Rafa Silva, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. Portekizli yıldız bir süre antrenmanlara çıkmayı reddetti ancak yıldız oyuncu son antrenmanlarda takıma katıldı.

Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maça odaklandı. Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanan Cengiz Ünder ve Jota Silva sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Hücum hattındaki bu eksikler sonrasında gözler Rafa Silva’ya çevrildi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş formasını son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinde giyen Portekizli futbolcunun, Trabzonspor deplasmanında kadroda yer alma ihtimali bulunuyor. 1 aylık aranın ardından antrenmanlara başlayan Rafa Silva, fiziksel olarak henüz istenilen seviyede değil.

Takımla çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, eksiklerini kapatmaya çalışıyor. Durumu teknik heyet tarafından takip edilen Rafa'nın Trabzon kafilesinde olsa bile karşılaşmaya 11’de başlama ihtimali oldukça zayıf.

Bu sezon Beşiktaş'ta 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol atarken 3 asist yaptı. Rafa Silva'nın Haziran 2027'ye kadar Beşiktaş'ta sözleşmesi bulunuyor.

