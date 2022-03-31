Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakem kadrosu belli oldu

31 Mart 2022 Perşembe, 12:41

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak maçta düdük çalacak Zorbay Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.