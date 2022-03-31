Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakem kadrosu belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanması planlanan Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının hakem kadrosu açıklandı. Trabzonspor, 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak maçta düdük çalacak Zorbay Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.
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