Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 15.09.2024 - 12:12

Güncelleme: 15.09.2024 - 12:23

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu. Karşılaşmada asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Kerem Ersoy görev yapacak.

Papara Park't saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olgunca ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Turgut Doman.