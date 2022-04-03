Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu
Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzon'da karşı karşıya gelecek. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek, VAR koltuğunda ise Erkan Engin olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası dev bir maça sahne olacak. Ligde lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Valerien Ismeal ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30 başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.
Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ekrem Kan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Çağdaş Altay.
Karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan Engin olacak.
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