Fenerbahçe: 'Türk sporu adına utanç vericidir'
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe maçında yaşanan gerginlik sonrası sarı-lacivertli takımdan açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. haftasında bugün Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçta kullandığımız penaltı atışının ardından, sebepsiz şekilde saldırı ile başlayan olaylar kabul edilemezdir" ifadelerini kullandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe maçında gerginlik yaşandı.
Konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden sert bir açıklama geldi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. haftasında bugün Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçta kullandığımız penaltı atışının ardından, sebepsiz şekilde saldırı ile başlayan olaylar kabul edilemezdir!
Amed Sportif Faaliyetler takımı oyuncularının, teknik ekiplerinin, maçı yöneten hakemlerin tutum ve davranışları, sporcularımıza yaptıkları saldırı ve devamında gelişen olaylar, sporcularımız darp edilirken hakem tarafından gösterilen üç kırmızı kart ve tribünlerden tuğla atılmasına kadar uzanan kavga ortamı, Türk sporu adına utanç vericidir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak başta bu saldırıyı başlatan rakip takımdan Sultan Demir isimli spora yakışmayan kişi olmak üzere, bu çirkin saldırıda payı olan her bir ismin gereken cezayı almaları adına Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet ediyor, maç esnasında ve maç sonunda yaşanan olayları en ince detayına kadar titizlik ve ciddiyetle incelenmesini, araştırılmasını ve kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz.
Armamızı taşıyan sporcularımıza, teknik ve idari ekibimize maç sırasında ve sonrasında yaşatılan bu çirkin saldırının ve utanç verici olayın cezasız kalmaması için tüm yetkilileri göreve davet ediyor, konunun takipçisi olacağımızın tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz."
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