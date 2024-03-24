Trabzonspor, Borna Barisic'in transferinde sona yaklaştı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un, İskoç kulüp Rangers'da forma giyen Hırvat oyuncu Borna Barisic'i kadrosuna katmak için kalan pürüzleri gidermeye çalıştığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 09:57
Trabzonspor, Borna Barisic'in transferinde sona yaklaştı!
Abone Ol google-news

Trabzonspor, sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı.

İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Borna Barisic için temaslar yoğun şekilde sürdürülüyor.

31 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde mesafe kat eden Karadeniz ekibi, kalan pürüzleri de gidermeye çalışıyor.


Borna Barisic haberleri trabzonspor haberleri transfer haberleri rangers fc haberleri

İlgili Haberler

Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber!
Trabzonsporlu Thomas Meunier'den olaylı maç açıklaması: 'Fenerbahçeli oyuncular şanslıydı...'

Trabzonsporlu Thomas Meunier'den olaylı maç açıklaması: 'Fenerbahçeli oyuncular şanslıydı...'
Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için açıklama

Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'da ayrılık kapıda: Menajerine talimat verdi!

Galatasaray'da ayrılık kapıda: Menajerine talimat verdi!
Selen Görgüzel yapılan tüm işlemlere bakın kadar ödemiş?

Selen Görgüzel yapılan tüm işlemlere bakın kadar ödemiş?
Etkilenmesi en zor 4 burç: Bu burçlar asla elde edilemiyor...

Etkilenmesi en zor 4 burç: Bu burçlar asla elde edilemiyor...
Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!

Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!
Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy tepkisi: 'Açıklamalar verilen karardan daha berbat'

Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy tepkisi: 'Açıklamalar verilen karardan daha berbat'
Survivor All Star’da ortalık karıştı! Nagihan, Secan’ın Nefise’ye yaptığı teklifi açıkladı

Survivor All Star’da ortalık karıştı! Nagihan, Secan’ın Nefise’ye yaptığı teklifi açıkladı
Unitree H1 bu sefer de ters takla atabilen ilk insansı robot oldu

Unitree H1 bu sefer de ters takla atabilen ilk insansı robot oldu
Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…

Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…