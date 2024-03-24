Trabzonspor, Borna Barisic'in transferinde sona yaklaştı!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un, İskoç kulüp Rangers'da forma giyen Hırvat oyuncu Borna Barisic'i kadrosuna katmak için kalan pürüzleri gidermeye çalıştığı kaydedildi.
Trabzonspor, sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı.
İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Borna Barisic için temaslar yoğun şekilde sürdürülüyor.
31 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde mesafe kat eden Karadeniz ekibi, kalan pürüzleri de gidermeye çalışıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük Ankara Mitingi'nde pankart krizi
- AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama
- 'Bu saldırının emrini verenler...'
- Uzmanı, banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
- Moskova saldırısında failler ortaya çıktı!
- Yavaş'tan Altınok'a 'Londra' yanıtı
- Saldırgan Türkiye'den mi geldi?
- Kim Min Jae'nin yeni adresi belli oluyor
- 'Emeklilere 5 bin TL' vaadine ilişkin açıklama
- Ankara'da Murat Kurum'a oy istedi