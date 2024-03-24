Trabzonspor, Borna Barisic'in transferinde sona yaklaştı!

Yayınlanma: 24.03.2024 - 09:57

Güncelleme: 24.03.2024 - 09:57

Trabzonspor, sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı.

İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Borna Barisic için temaslar yoğun şekilde sürdürülüyor.

31 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde mesafe kat eden Karadeniz ekibi, kalan pürüzleri de gidermeye çalışıyor.