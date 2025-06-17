Trabzonspor'da devam edecek mi? Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş yanıtı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Doğan, Şenol Güneş'in durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Geçenlerde de cevap verdim. Sayın Şenol Güneş ile sürekli görüşüyoruz. Kendisi bize bilgi ve birikimlerini aktarıyor. Şu anda kulüp içerisinde çalışmanın kendisine uygun olmayacağını düşünüyor. Biz de bunu saygıyla karşıladık. Haftanın 2-3 günü görüşüyoruz. Bir problemimiz yok. Şenol Güneş büyük bir Trabzonspor sevdalısı. Kendisiyle her zaman güzel çalıştık. Konu bundan ibaret" dedi.

FUTBOL DİREKTÖRÜ OLMUŞTU

Şenol Güneş, Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından futbol direktörlüğü görevine gelmişti.