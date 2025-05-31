Trabzonspor'da Onuachu için geri sayım başladı

Trabzonspor, Paul Onuachu için geri sayıma geçti. Karadeniz ekibi, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen 2.01'lik Nijeryalı santrfor ile prensip anlaşmasına vardı.





Premier Lig'den düşen Southampton, başlarda yüksek bonservis talep ettiği için transfere onay vermiyordu, ancak İngiliz kulübü fikrini değiştirmişe benziyor.





Southampton başlarda çift haneli bonservis bedeli talep etse de Trabzonspor'un pazarlıkları sonrası düşüşe gitti.





Bordo-mavili ekibin temsilcileri ise 5 milyon euro'yu aşmadan transferi bitirmeyi amaçlıyor.





İki kulüp arasında resmi imzaların, son görüşmelerden sonra atılması bekleniyor. 30 yaşındaki santrfor ile yapılacak sözleşmenin 3 yıllık olması bekleniyor.