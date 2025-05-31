Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'da Onuachu için geri sayım başladı

Trabzonspor'da Onuachu için geri sayım başladı

31.05.2025 13:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Trabzonspor'da Onuachu için geri sayım başladı

Trabzonspor, Paul Onuachu için Southampton ile artık son detayları konuşuluyor.

Trabzonspor, Paul Onuachu için geri sayıma geçti. Karadeniz ekibi, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen 2.01'lik Nijeryalı santrfor ile prensip anlaşmasına vardı.


Premier Lig'den düşen Southampton, başlarda yüksek bonservis talep ettiği için transfere onay vermiyordu, ancak İngiliz kulübü fikrini değiştirmişe benziyor.


Southampton başlarda çift haneli bonservis bedeli talep etse de Trabzonspor'un pazarlıkları sonrası düşüşe gitti.


Bordo-mavili ekibin temsilcileri ise 5 milyon euro'yu aşmadan transferi bitirmeyi amaçlıyor.


İki kulüp arasında resmi imzaların, son görüşmelerden sonra atılması bekleniyor. 30 yaşındaki santrfor ile yapılacak sözleşmenin 3 yıllık olması bekleniyor.

İlgili Konular: #trabzonspor #transfer #Paul Onuachu

İlgili Haberler

Dries Mertens, 5 kupayla veda etti
Dries Mertens, 5 kupayla veda etti Dries Mertens, Başakşehir maçında Süper Lig'de 100. kez formasını giydiği Galatasaray kariyerini sonlandırdı.
Trabzonspor'un kabus sezonu bitti
Trabzonspor'un kabus sezonu bitti Son 10 yılın en kötü deplasman performansını sergileyen Trabzonspor, unutmak isteyeceği bir sezonu geride bıraktı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'yı konuk edecek
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'yı konuk edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Slovenya'yı ağırlayacak.
Sosyal medyada gündem olmuştu! Eleştirilen vedanın arka planı ortaya çıktı
Sosyal medyada gündem olmuştu! Eleştirilen vedanın arka planı ortaya çıktı Fenerbahçe'nin yıldız isimler ve takım kaptanları Edin Dzeko ile Dusan Tadic'e veda etti. Yıldız isimlerin vedasında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çok konuşulan vedanın arka planı ortaya çıktı.