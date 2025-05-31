A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'yı konuk edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında 1 Haziran Pazar günü Slovenya ile karşılaşacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak özel maç, saat 15.00'te başlayacak.
Ay-yıldızlı takım, hazırlıklar kapsamında 24 ve 25 Mayıs'ta deplasmanda karşılaştığı Hollanda'yı 3-1'lik skorlarla yenmişti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasında 11-15 Haziran'da Şian/Çin'de, ikinci haftasında 25-29 Haziran'da Burgaz/Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 16-20 Temmuz'da Chiba/Japonya'da mücadele edecek. Finaller ise 30 Ağustos-3 Eylül 2025 tarihlerinde Ningbo/Çin'de düzenlenecek.