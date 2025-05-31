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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'yı konuk edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'yı konuk edecek

31.05.2025 11:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'yı konuk edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Slovenya'yı ağırlayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında 1 Haziran Pazar günü Slovenya ile karşılaşacak.


Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak özel maç, saat 15.00'te başlayacak.


Ay-yıldızlı takım, hazırlıklar kapsamında 24 ve 25 Mayıs'ta deplasmanda karşılaştığı Hollanda'yı 3-1'lik skorlarla yenmişti.


A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasında 11-15 Haziran'da Şian/Çin'de, ikinci haftasında 25-29 Haziran'da Burgaz/Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 16-20 Temmuz'da Chiba/Japonya'da mücadele edecek. Finaller ise 30 Ağustos-3 Eylül 2025 tarihlerinde Ningbo/Çin'de düzenlenecek.

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