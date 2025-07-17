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Trabzonspor'da şanssızlık: Yeni transfer oyuna devam edemedi!

Trabzonspor'da şanssızlık: Yeni transfer oyuna devam edemedi!

17.07.2025 18:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'da şanssızlık: Yeni transfer oyuna devam edemedi!

Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, Araz Nahçıvan ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile karşı karşıya geldi.

 

Maçın ilk yarısında girdiği ikili mücadelede yerde kalan Nijeryalı forvet Paul Onuachu, bordo mavililere kısa süreli panik yaşattı. Sağlık ekibi hemen sahaya girerek Onuachu'ya ilk müdahaleyi yaptı.

 

 

Sol ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle ağrı hisseden deneyimli golcüye sahada buz tedavisi uygulandı. Oyuna devam edemeyen Onuachu, ayağında buzla kenara alındı.

 

Nijeryalı yıldız, 38. dakikada yerini Danylo Sikan'a bıraktı.

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